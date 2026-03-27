PLATINUM del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Chiusura in profondo rosso per il metallo bianco-argenteo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,95%.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.798,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.910,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.760,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)