Milano 10:35
43.338 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:35
9.941 -0,31%
Francoforte 10:35
22.387 -1,00%

PLATINUM del 26/03/2026

Finanza
PLATINUM del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Chiusura in profondo rosso per il metallo bianco-argenteo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,95%.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.798,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.910,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.760,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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