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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,26%

Il Dow Jones prende il via a 45.283,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,26%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,26%, a quota 45.283,06 in apertura.
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