Milano 12:34
43.488 +0,25%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 12:34
10.025 +0,57%
Francoforte 12:34
22.278 -0,10%

Energia, effetto Iran: bollette in forte aumento per le imprese

Economia, Energia
Energia, effetto Iran: bollette in forte aumento per le imprese
(Teleborsa) - Le tensioni legate al conflitto in Iran stanno provocando un nuovo shock energetico con pesanti ricadute sulle imprese italiane del terziario. Secondo Confcommercio, la bolletta elettrica potrebbe salire tra l’8,5% e il 13,9% a marzo 2026, mentre il gas registrerebbe rincari ancora più marcati, tra il +30% e il +43,5%.

Gli aumenti colpiscono soprattutto micro e piccole imprese, in particolare alberghi, negozi e ristoranti, più esposti alla volatilità dei prezzi. Alla base dei rincari c’è l’instabilità nei mercati energetici globali, legata anche al ruolo strategico dello Stretto di Hormuz, e alla forte dipendenza italiana dalle importazioni di gas e petrolio.

Rispetto alla crisi del 2022 seguita alla guerra in Ucraina, lo shock attuale appare diverso: meno intenso sul gas ma più prolungato sul petrolio. Confcommercio chiede interventi urgenti per contenere i costi e sostenere le imprese, puntando su energia rinnovabile ed efficienza.

Condividi
```