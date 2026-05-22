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Francia, Fiducia imprese (MoM) in maggio

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Francia, Fiducia imprese (MoM) in maggio
Francia, Fiducia imprese in maggio su base mensile (MoM) 102 punti, in aumento rispetto al precedente 100 punti (la previsione era 100 punti).

(Foto: © alexlmx / 123RF)
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