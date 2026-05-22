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/ Francia, Fiducia imprese (MoM) in maggio
Francia, Fiducia imprese (MoM) in maggio
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22 maggio 2026 - 10.05
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Francia,
Fiducia imprese in maggio su base mensile (MoM) 102 punti
, in aumento rispetto al precedente 100 punti (la previsione era 100 punti).
(Foto: © alexlmx / 123RF)
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