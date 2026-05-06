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Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Insurance
In forte aumento il comparto assicurativo dell'Area Euro, che con il suo +3,04% avanza a quota 544,26 punti.
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