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Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Insurance
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Finanza
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Indici settoriali
06 maggio 2026 - 17.00
In forte aumento il
comparto assicurativo dell'Area Euro
, che con il suo +3,04% avanza a quota 544,26 punti.
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