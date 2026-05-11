Assicurazioni, reclami dei consumatori in calo nel 2025 dopo picco degli eventi atmosferici

I dati IVASS

(Teleborsa) - Nel 2025 le imprese di assicurazione che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 107.460 reclami, di cui il 47,5% relativi all'RC auto, il 40% agli altri rami danni e il 12,5% ai rami vita. È quanto emerge da un report dell''Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).



I reclami si sono ridotti del 5,4% rispetto al 2024 per effetto essenzialmente della diminuzione di quelli verso le imprese italiane (-9,5%); in aumento invece i reclami verso le imprese estere (+15,3%).



Analizzando i comparti si rileva una apprezzabile flessione nel comparto vita che interessa sia le imprese italiane (-15,4%) sia quelle estere (-9,8%).



Quanto al comparto danni, sono aumentati i reclami verso le imprese estere (+12,7% nei Rami altri danni e +20,7% nell'RC auto) mentre si sono ridotti quelli nei confronti di imprese italiane.



Per le imprese italiane il decremento ha riguardato tutti i comparti, con particolare riferimento agli "Altri rami danni" (complessivamente diminuiti del 10,7% rispetto al 2024). Il principale motivo del forte aumento rilevato nel 2024 per i reclami di tale comparto - spiega IVASS - è da attribuirsi alle conseguenze degli eventi atmosferici eccezionali del 2023, che avevano determinato una anomala concentrazione di sinistri in un ristretto arco temporale, con forte impatto sui processi liquidativi delle imprese.



Guardando all'esito, il 29,8% dei reclami è stato accolto, l'8% circa si è concluso con una transazione e il 62% è stato respinto. Il tempo medio di risposta da parte delle imprese è stato di 21 giorni, inferiore di oltre la metà rispetto al termine massimo di 45 giorni previsto dalla normativa.

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