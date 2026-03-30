Energia elettrica, da A2A contributo volontario per ridurre le bollette

Nel biennio 2026-2027 bonus fino a 60 euro annui

(Teleborsa) - A2A, attraverso A2A Energia, riconoscerà ai clienti uno sconto in bolletta fino a 60 euro annui sulle forniture di energia elettrica. La società commerciale del Gruppo – attiva su tutto il territorio nazionale nella vendita di luce, gas, prodotti e servizi per l'efficienza energetica e la mobilità elettrica – aderisce alle misure introdotte dal Decreto Bollette prevedendo un contributo volontario, valido per il 2026 e il 2027, che estende il supporto alla fascia di reddito esclusa dai bonus sociali ordinari.



Per l'anno 2026 il bonus straordinario sarà erogato automaticamente ai clienti di A2A Energia o agli utenti che attiveranno una fornitura di energia elettrica entro il prossimo 31 maggio (per contratti sottoscritti successivamente sarà riconosciuto solo per l'anno 2027).



La normativa riguarda i titolari di un'utenza domestica residente, con un ISEE annuale non superiore a 25mila euro e non già beneficiari del bonus sociale.



Inoltre, per il calcolo del contributo sono richiesti un consumo di energia elettrica non superiore a 500 kWh nel bimestre gennaio/febbraio per i clienti attivi al primo gennaio (oppure nei primi due mesi di fornitura per i nuovi utenti attivati entro il 31 maggio di ciascun anno) e consumi complessivi inferiori a 3mila kWh nei 12 mesi antecedenti al termine del bimestre di riferimento.

















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