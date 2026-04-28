Energia: ENEA ospita incontro su cooperazione internazionale

(Teleborsa) - ENEA organizza a Roma, in collaborazione con RSE, un incontro sul ruolo del nostro Paese nei Technology Collaboration Programme dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) per valorizzare il contributo nazionale alla cooperazione internazionale su energia, innovazione e competitività (Italian IEA TCP Days 2026 - Centro Ricerche ENEA Casaccia, 29 e 30 aprile).



Aprono i lavori, giovedì 29 aprile alle ore 11, Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, e Franco Cotana, amministratore delegato RSE.

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