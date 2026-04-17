Bollette, Commissione Ue verso taglio imposte e costi di rete

La misura rientra nel piano Accelerate Eu al vaglio di Bruxelles

(Teleborsa) - Un intervento mirato sul mercato dell'energia per consentire ai governi nazionali di tassare l'elettricità meno dei combustibili fossili e di avere più margine per ridurre le imposte sulle industrie energivore ma anche ridurre i prezzi delle bollette tagliando imposte e costi di rete. Sono alcuni degli interventi previsti nel piano Accelerate Eu, in consultazione tra i Ventisette, che la Commissione europea dovrebbe adottare il 22 aprile in risposta alle ricadute energetiche della guerra in Medio Oriente.



Stando alla bozza che circola in questi giorni Bruxelles intende semplificare l'applicazione dell'aliquota zero per le imprese ad alta intensità energetica, ampliando la flessibilità per i Paesi membri. Allo stesso tempo, punta a consentire ai Ventisette di azzerare la tassazione per le famiglie vulnerabili ed eliminare dalle bollette gli oneri non legati all'energia.



È allo studio la possibilità per gli Stati di coprire fino al 70% della riduzione del prezzo medio annuo all'ingrosso dell'energia, oltre il tetto del 50% previsto dal Clean Industrial Deal. Una deroga temporanea, senza nuovi vincoli sulla decarbonizzazione.



Sul fronte bollette l'intervento, previsto a maggio, prevede il taglio di imposte e oneri non energetici e un riequilibrio fiscale: meno tasse sull'elettricità, maggiore pressione sui combustibili fossili. Stando alle cifre riportate nella bozza di documento della Commissione – visionata da Euro News – gli oneri di rete e le tasse – che sommati superano spesso il prezzo dell'elettricità consumata – "rappresentano il 27 per cento della bolletta elettrica delle famiglie e il 21 per cento di quella delle imprese, mentre le imposte e le tasse nazionali aggiungono un altro 24 per cento per le famiglie e un 16 per cento per le imprese".



A ciò si aggiunge l'adozione di una nuova direttiva che consente di cambiare fornitore di elettricità entro 24 ore per favorire la concorrenza.

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