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Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Media

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Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Media
Giornata brillante per l'indice del settore Media europeo, che avanza a 231,27 punti.
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