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Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Media
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30 marzo 2026 - 10.00
Giornata brillante per l'
indice del settore Media europeo
, che avanza a 231,27 punti.
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