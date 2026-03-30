Francoforte: calo per Traton

(Teleborsa) - Rosso per Traton , che sta segnando un calo dell'1,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Traton evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Traton rispetto all'indice.





Lo scenario di Traton che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 29,58 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 30,2. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 29,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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