Francoforte: positiva la giornata per Traton

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton , in guadagno del 3,09% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Traton rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Traton rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33,51 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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