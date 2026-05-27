Francoforte: balza in avanti Traton

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton , in guadagno del 2,79% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Traton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,96%, rispetto a +5,06% del MDAX ).





La tendenza di breve di Traton è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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