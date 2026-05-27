Francoforte: balza in avanti Traton
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton, in guadagno del 2,79% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Traton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,96%, rispetto a +5,06% del MDAX).
La tendenza di breve di Traton è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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