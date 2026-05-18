Francoforte: performance negativa per Traton
(Teleborsa) - Pressione su Traton, che tratta con una perdita del 2,57%.
La tendenza ad una settimana di Traton è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Traton. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,05 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 31,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 31,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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