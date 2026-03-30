Francoforte: movimento negativo per Zalando

(Teleborsa) - Ribasso per la società che vende calzature e moda online , che presenta una flessione del 2,29%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Zalando si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,49 Euro. Prima resistenza a 19,96. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```