New York: al centro degli acquisti Bath & Body Works

(Teleborsa) - Grande giornata per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,47%.



La tendenza ad una settimana di Bath & Body Works è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Bath & Body Works segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 17,41 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,42. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 16,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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