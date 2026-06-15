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New York: perdite consistenti per SBA Communications

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per SBA Communications
Ribasso per il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America, che tratta in perdita del 4,72% sui valori precedenti.
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