New York: brillante l'andamento di Salesforce
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una variazione percentuale dell'1,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Salesforce, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 180,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 184,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 177,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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