New York: in acquisto Zscaler

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che tratta in rialzo del 5,41%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Zscaler , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 136,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 143. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 132,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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