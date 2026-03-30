New York: in acquisto Zscaler
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che tratta in rialzo del 5,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Zscaler, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 136,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 143. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 132,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```