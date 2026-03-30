New York: scambi negativi per Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra , con una flessione del 2,27%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Caterpillar subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo di Caterpillar evidenzia un declino dei corsi verso area 664,8 USD con prima area di resistenza vista a 698,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 650.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```