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New York: scambi in forte rialzo per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Caterpillar
Brilla il gigante delle macchine movimento terra, che passa di mano con un aumento del 5,78%.
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