New York: sviluppi positivi per ServiceNow

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che scambia in rialzo del 5,29%.



Lo scenario su base settimanale di ServiceNow rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di ServiceNow evidenzia un declino dei corsi verso area 101,2 USD con prima area di resistenza vista a 106,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 97,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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