Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Perde Lam Research sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Lam Research sul mercato di New York
Pressione sul fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,00%.
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