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Piazza Affari: movimento negativo per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: movimento negativo per Leonardo
Ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che presenta una flessione del 2,08%.
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