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Piazza Affari: senza freni Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: senza freni Leonardo
Seduta decisamente positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta in rialzo del 4,47%.
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