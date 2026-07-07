Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo

(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , con un rialzo del 2,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leonardo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor italiano nel settore Difesa rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Leonardo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 56,66 Euro e primo supporto individuato a 55,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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