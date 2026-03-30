Piazza Affari: positiva la giornata per Saipem

(Teleborsa) - Avanza la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saipem rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società ingegneristica italiana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,833 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,722. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,944.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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