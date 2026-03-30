Piazza Affari: scambi in positivo per MARR

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società alimentare , con una variazione percentuale del 2,47%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MARR evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il distributore di alimenti rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di MARR resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,56 Euro. Supporto visto a quota 7,29. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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