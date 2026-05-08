Piazza Affari: risultato positivo per MARR
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società alimentare, con una variazione percentuale dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MARR, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del distributore di alimenti. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MARR evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,627 Euro. Primo supporto a 8,437. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,313.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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