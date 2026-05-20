Piazza Affari: performance negativa per MARR

(Teleborsa) - Sottotono la società alimentare , che passa di mano con un calo dell'1,99%.



L'andamento di MARR nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo del distributore di alimenti evidenzia un declino dei corsi verso area 7,293 Euro con prima area di resistenza vista a 7,553. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,207.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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