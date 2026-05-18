MARR soffre in Borsa con Equita e Intesa che tagliano target price

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari
per MARR
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, con gli analisti che riducono i target price
dopo risultati del primo trimestre
inferiori alle attese.Equita
ha confermando la raccomandazione "Hold
" e ridotto a 8,20 euro
per azione il target price (-12%, incluso stacco dividendo oggi), parlando di un EBITDA del primo trimestre sotto le attese per maggiori costi del personale. I principali messaggi dalla call e da un contatto con la società sono che: l’andamento del business a fine aprile (quindi riassorbito l’effetto Pasqua) è coerente con gli obiettivi della società di fatturato e di Gross Margin; il trasferimento delle attività di handling in Marr Service è sostanzialmente completato, e le prime efficienze sui costi del personale sono attese dal secondo semestre.
Il broker fa notare che il titolo tratta a 14x-12x il PE26-27, valutazioni coerenti con la media storica. "Le tensioni in Medio Oriente possono favorire la domanda di turismo in Italia ma aspettiamo maggiore visibilità sui recuperi di efficienza nella logistica e sul trasferimento delle tensioni inflattive
, oltre che sulla fase 2 dei capex logistici (aggiornamento atteso coi risultati del primo semestre), si legge nella ricerca.Intesa Sanpaolo
ha confermando la raccomandazione "Neutral
" e ridotto a 9,20 euro
per azione il target price (dai precedenti 10 euro), vedendo una "buona evoluzione del fatturato, ma l'EBITDA ha continuato a risentire del piano di riorganizzazione operativa e logistica. L'impatto positivo di tale intervento dovrebbe essere visibile a partire dal secondo semestre 2026 in termini di efficienza operativa, pur con possibili ripercussioni negative dovute ai costi energetici e di trasporto
".