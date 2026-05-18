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MARR soffre in Borsa con Equita e Intesa che tagliano target price

Finanza, Consensus
MARR soffre in Borsa con Equita e Intesa che tagliano target price
(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per MARR, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, con gli analisti che riducono i target price dopo risultati del primo trimestre inferiori alle attese.

Equita ha confermando la raccomandazione "Hold" e ridotto a 8,20 euro per azione il target price (-12%, incluso stacco dividendo oggi), parlando di un EBITDA del primo trimestre sotto le attese per maggiori costi del personale. I principali messaggi dalla call e da un contatto con la società sono che: l’andamento del business a fine aprile (quindi riassorbito l’effetto Pasqua) è coerente con gli obiettivi della società di fatturato e di Gross Margin; il trasferimento delle attività di handling in Marr Service è sostanzialmente completato, e le prime efficienze sui costi del personale sono attese dal secondo semestre.

Il broker fa notare che il titolo tratta a 14x-12x il PE26-27, valutazioni coerenti con la media storica. "Le tensioni in Medio Oriente possono favorire la domanda di turismo in Italia ma aspettiamo maggiore visibilità sui recuperi di efficienza nella logistica e sul trasferimento delle tensioni inflattive, oltre che sulla fase 2 dei capex logistici (aggiornamento atteso coi risultati del primo semestre), si legge nella ricerca.

Intesa Sanpaolo ha confermando la raccomandazione "Neutral" e ridotto a 9,20 euro per azione il target price (dai precedenti 10 euro), vedendo una "buona evoluzione del fatturato, ma l'EBITDA ha continuato a risentire del piano di riorganizzazione operativa e logistica. L'impatto positivo di tale intervento dovrebbe essere visibile a partire dal secondo semestre 2026 in termini di efficienza operativa, pur con possibili ripercussioni negative dovute ai costi energetici e di trasporto".
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