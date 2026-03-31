Milano 9:34
43.848 +0,06%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
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Londra 9:34
10.169 +0,41%
22.586 +0,10%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,02%.

Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 44.101. Supporto a 43.457. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44.745.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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