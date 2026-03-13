Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 43.920 con tetto rappresentato dall'area 45.097. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43.384.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)