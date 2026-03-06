Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Seduta difficile quella del 5 marzo per il principale indice della Borsa di Milano, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 44.609.

Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43.648 con area di resistenza individuata a quota 46.389. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 42.688.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
