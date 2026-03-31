Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Seduta rialzista quella per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 105,01.
Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 110,38, mentre il supporto più immediato si intravede a 94,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 126,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)