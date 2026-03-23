Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo
Protagonista il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 3,61%.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 99,63, mentre il primo supporto è stimato a 95,61. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 103,66.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)