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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo a 99,31.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 103,15, mentre il primo supporto è stimato a 91,64. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,65.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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