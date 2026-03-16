Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo a 99,31.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 103,15, mentre il primo supporto è stimato a 91,64. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,65.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)