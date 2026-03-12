Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Vigoroso rialzo per il Light Sweet Crude Oil che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,83%.
Le implicazioni di breve periodo del greggio WTI sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 96,09. Possibile una discesa fino al bottom 83,18. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 109,01.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)