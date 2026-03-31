Milano 9:36
43.900 +0,17%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:36
10.177 +0,49%
22.605 +0,19%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,46%

L'Indice Hang Seng termina a 24.636,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,46%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,46%, con chiusura a 24.636,42 punti.
Condividi
```