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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo continua la giornata in aumento dello 0,83%.
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