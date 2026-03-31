Francoforte: in bella mostra Hensoldt
(Teleborsa) - Effervescente Hensoldt, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,16%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Hensoldt subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di Hensoldt ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 75,57 Euro. Supporto a 70,87. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 80,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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