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La Borsa di Mumbai è chiusa
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Finanza
31 marzo 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per l'Anniversario della nascita di Mahavira.
(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
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