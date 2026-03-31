Milano 9:39
43.930 +0,24%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:39
10.182 +0,53%
22.634 +0,32%

La Borsa di Mumbai è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Mumbai è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per l'Anniversario della nascita di Mahavira.

(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
Condividi
```