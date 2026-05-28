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Borsa chiusa a Mumbai

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a Mumbai
(Teleborsa) - Oggi, 28 maggio, a Mumbai le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno del Bakri Id (Eid al-Adha).

(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
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