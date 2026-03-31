New York: andamento negativo per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , in flessione del 3,35% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CF Industries Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di CF Industries Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 136,3 USD. Rischio di discesa fino a 130,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 141,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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