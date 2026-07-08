New York: PPG Industries in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di rivestimenti ad alte prestazioni, che passa di mano in perdita del 4,68%.
Lo scenario su base settimanale di PPG Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di PPG Industries, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 116,6 USD. Primo supporto visto a 113,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 111,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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