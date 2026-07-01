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Perde Generac Holdings sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Generac Holdings sul mercato di New York
Ribasso per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che passa di mano in perdita del 6,92%.
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