New York: andamento sostenuto per Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,15%.



L'andamento di Caterpillar nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Caterpillar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 677,3 USD con tetto rappresentato dall'area 694,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 666,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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