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New York: brusca correzione per APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per APA Corporation
Scende sul mercato la holding attiva nel campo dell'energia, che soffre con un calo del 4,16%.
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