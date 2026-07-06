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New York: brusca correzione per Chipotle Mexican Grill

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Chipotle Mexican Grill
Scende sul mercato la società specializzata nella gestione di fast food, che soffre con un calo del 4,41%.
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