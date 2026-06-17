Milano
17:35
52.595
+0,31%
Nasdaq
18:09
30.123
+0,52%
Dow Jones
18:09
52.208
+0,40%
Londra
17:35
10.509
+0,14%
Francoforte
17:35
24.935
+0,10%
Mercoledì 17 Giugno 2026, ore 18.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: brusca correzione per EchoStar
New York: brusca correzione per EchoStar
Migliori e peggiori
,
In breve
17 giugno 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per il
fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali
, che passa di mano in perdita del 7,72%.
Condividi
Leggi anche
New York: brusca correzione per EchoStar
New York: violenta contrazione per EchoStar
New York: senza freni EchoStar
New York: giornata negativa in Borsa per EchoStar
Titoli e Indici
Echostar
-8,55%
Altre notizie
New York: netto calo registrato da EchoStar
New York: sviluppi positivi per EchoStar
New York: sell-off per EchoStar
New York: EchoStar scende verso 121,5 USD
New York: seduta molto difficile per EchoStar
New York: EchoStar sale verso 124,6 USD
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto